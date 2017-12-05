В Иркутске заканчивают возведение каркаса здания ФОКа на бульваре Рябикова

На строительстве двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на бульваре Рябикова в Иркутске заканчиваются работы по возведению каркаса здания, ведется устройство стен и перегородок. Ход проведения работ проверил мэр города Дмитрий Бердников.

По информации и.о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике Александра Кима, работы по возведению объекта начались в июле 2017 года. Здание предназначено для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с единовременным пребыванием около двухсот человек.

На первом этаже будет размещен универсальный спортивный зал, зал для настольного тенниса, бассейн длиной 25 м на шесть дорожек по 2,5 м с возможностью устройства восьми дорожек, раздевалки с душевыми и санузлами, а также с индивидуальными кабинами для посетителей с ограниченными возможностями. На втором этаже предусмотрено обустройство трибун, залов хореографии и единоборств, раздевалок со всем необходимым, зоны отдыха с зимним садом. Также на территории ФОКа запланировано обустройство автостоянок, проведение благоустройства и озеленения, установка малых архитектурных форм, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.