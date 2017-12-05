Ангарчанин "купил" у аферистов "мерседес"

Более 160 тысяч рублей перечислил ангарчанин аферистам в качестве предоплаты за автомобиль, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Накануне днем в дежурную часть полиции обратился 40-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. 28 ноября на популярном сайте по продаже автомобилей мужчина увидел объявление: «Мерседес» по выгодной цене. После переговоров с продавцом, участники «сделки» договорились о предоплате. Чтобы закрепить приоритетное право на приобретение автомобиля, ангарчанин поспешил перечислить 162 тысячи рублей на номер мобильного телефона, указанного незнакомцем. Вскоре объявление с сайта удалили, а номер телефона «продавца» стал недоступен.