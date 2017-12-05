Новые стелы устанавливают на въездах в Иркутскую область

Новые стелы устанавливают на въездах в Иркутскую область. Стела «Иркутская область» установлена на въезде в регион по автомобильной дороге Р-258 «Байкал», это на границе с Республикой Бурятия. Новые въездные знаки в этом году устанавливают в рамках празднования 80-летнего юбилея Приангарья. Об этом сообщили в министерстве строительства, дорожного хозяйства.

До конца 2017 года планируется установить еще один въездной знак на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» на границе с Красноярским краем. На трассе Усть-Кут - Новый Уоян (граница с Республикой Бурятия) стела появится в следующем году.

Напомним, министерством строительства был объявлен конкурс на разработку эскизного проекта въездного знака. Проект, занявший первое место, не был согласован федеральными управлениями дорог из-за технических характеристик и параметров безопасности дорожного движения. Было принято решение устанавливать стелы по проекту, занявшему второе место и набравшему наибольшее количество голосов в «Народном голосовании», организованном на сайте минстроя.