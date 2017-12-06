Международный пассажирский поезд Иркутск – Улан-Батор запустят с 11 декабря

На ВСЖД обновили график поездов – 11 декабря в первую поездку отправится новый международный круглогодичный поезд № 306/305 Иркутск – Улан-Батор. В составе поезда будут курсировать купейные вагоны и вагоны СВ.

Как сообщает пресс-служба компании, новый график пассажирских поездов на 2017/2018 год вступит в силу с 10 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог. Он будет действовать в течение года.

Дневной экспресс № 250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ станет ежедневным с 12 декабря. При этом с 10 декабря его нумерация изменится на № 150/149. В составе поезда по-прежнему будут курсировать четыре вагона с местами для сидения и один купейный вагон. Начиная с 12 декабря, поезд из Иркутска будет отправляться в 14:20 местного времени, прибывать в Улан-Удэ в 22:10. Из Улан-Удэ будет отправляться в 11:10, прибывать в Иркутск в 19:06.

Поезд № 306/305 Иркутск – Улан-Батор из Иркутска будет отправляться в 8:08 по местному времени по понедельникам, средам и пятницам, прибывать в Улан-Батор по вторникам, четвергам и субботам. Из Улан-Батора состав начнет следовать с 12 декабря по понедельникам, вторникам и субботам в 15:22 по монгольскому времени, прибывать в Иркутск по вторникам, средам и воскресеньям. В связи с назначением поезда Иркутск – Улан-Батор отменятся поезд №6/5 Москва – Улан-Батор формирования Московского филиала АО «ФПК» и беспересадочные вагоны Иркутск – Улан-Батор в составах поездов №362/364/361 – 263/3963/361 Иркутск – Наушки – Сухэ-Батор – Улан-Батор.

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования в границах ВСЖД составят 16 пар скорых круглогодичного сообщения, семь пар скорых летних, четыре пары пассажирских.