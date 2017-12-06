В Связь-Банке стартовала акция «В Новый год без долгов»

В Связь-Банке (группа Внешэкономбанка) стартовала акция по поддержке лояльных заемщиков «В новый год без долгов».

При погашении заемщиками просроченной задолженности полностью отменяются все неустойки. Условия акции распространяются на все розничные кредитные продукты Банка, за исключением кредитных карт и овердрафтов, с просроченной задолженностью от 30 календарных дней и более и по которым Банк еще не обратился в суд.

Кредитные каникулы продлятся до 25 января 2018 года.

С 2012 года Связь-Банком было проведено десять аналогичных акций. В них приняли участие свыше 13 тысяч граждан, погасив более 224 млн рублей просроченной задолженности.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».