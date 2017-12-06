Прокуратура уличила в загрязнении реки управляющую компанию в Приангарье

Судебные приставы Усть-Кутского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области обязали управляющую компанию обустроить зону санитарной охраны водозабора в микрорайоне Бирюсинка.

Усть-Кутский городской суд, рассмотрев иск прокурора г. Усть-Кута в защиту прав неопределенного круга лиц к ООО Управляющая компания «Бирюса», обязал предприятие устранить нарушения в зоне санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Согласно СанПиН, зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, с целью исключить загрязнение питьевой воды.

Судебным приставом возбуждено исполнительное производство, должник уведомлен об этом и предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Должник исполнил решение суда: на деревянном коробе над устьем скважины установил запорные устройства, устранил земляной провал в месте выхода оголовка скважины из земли, произрастающие на территории высокоствольные деревья спилил, твердые бытовые отходы ликвидировал.

Судебный пристав удостоверился в устранении нарушений во время выезда на место нахождения источника водозабора вместе с представителями прокуратуры и управляющей компании. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.