РСХБ удваивает бонусы по программе «Урожай» для пользователей Android Pay и Samsung Pay

Россельхозбанк объявляет о запуске специальной акции для пользователей платежных сервисов Android Pay и Samsung Pay. В период с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года включительно Банк будет удваивать сумму бонусных баллов в рамках программы лояльности «Урожай» для держателей карт по операциям, совершенным с использованием данных сервисов.

Акция проводится в целях привлечения клиентов к использованию высокотехнологичных сервисов:

- Android Pay – это современный и полезный мобильный платежный сервис, который позволяет использовать свой смартфон для оплаты покупок в торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих технологию бесконтактных платежей, в России и других странах мира. Для использования Android Pay нужно зарегистрировать свою действующую платежную карту на мобильном устройстве, что занимает не более двух минут – для этого необходимо скачать специальное мобильное приложение из магазина Google Play, ввести данные платежной карты и одноразовый пароль.

- Samsung Pay – это инновационный, безопасный и удобный мобильный платежный сервис для совершения покупок. Помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung – MST (Magnetic Secure Transmission), благодаря чему Samsung Pay принимается к оплате буквально везде и в любой точке мира, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе – пользователю не нужно задумываться поддерживает ли платежный терминал Samsung Pay. Использовать сервис можно без предоставления своего номера телефона, адреса и иных личных данных. Сегодня сервис поддерживают более тридцати банков в России.

Подробная информация об акции и платежных сервисах представлена на официальном сайте Банка www.rshb.ru.

РСХБ активно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания. В настоящее время Банк осуществляет эмиссию и эквайринг карт основных международных платежных систем и Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»). В текущем году Банком внедрены ключевые мобильные платежные сервисы, предоставляющие их пользователям дополнительные возможности оплаты повседневных покупок.