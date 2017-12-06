«Франчайзинг - залог успеха на современном рынке» и «Реклама и психотипы. Разбор кейсов» — новые семинары в Университете бизнеса

6 декабря в 14:00 (МСК), приглашаем Вас принять участие в онлайн-семинаре Университета бизнеса «Реклама и психотипы. Разбор кейсов».

Эксперт по аудиту бизнес-процессов, системе продаж и повышению конверсии Алан Торчинов научит правильно подбирать имиджи, влиять на эффективность рекламного объявления и определять тип потенциального клиента.

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.

А в пятницу, 8 декабря в 15:00 (МСК), пройдет совместный онлайн-семинар Российской Ассоциации франчайзинга и Университета бизнеса «Франчайзинг - залог успеха на современном рынке».

Преподаватель — топ-менеджер компании «Росинтер», выпускник MBA швейцарского университета Глион, эксперт по развитию бизнеса и операционной деятельности Эрнесто Гонсалес. На семинаре Эрнесто поможет определиться, что выбрать — собственный бизнес-концепт или франшизу, расскажет о плюсах и минусах франчайзинга и о том, как важна узнаваемость бренда. Кроме того, преподаватель предложит чек-лист для самостоятельной оценки выбранной франшизы.

Присоединиться к обучению можно, зарегистрировавшись по ссылке.