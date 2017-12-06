В банке «Российский капитал» стартовала акция «Добро пожаловать»

В банке «Российский капитал» стартовала акция «Добро пожаловать», в рамках которой новым клиентам услуги по открытию первого расчетного счета в рублях и оформлению документов предоставляются бесплатно. Также банк предлагает бесплатно одну из дополнительных услуг от партнера 1С: Бухгалтерия: онлайн бухгалтерия для самостоятельного ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета в течении 45 дней, экспресс-аудит текущей бухгалтерской системы клиента или один месяц ведения всей бухгалтерии.

Участниками акции могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, впервые открывающие расчетный счет в банке «Российский капитал» на условиях Тарифного плана («ЭКОНОМ-1» или «ЭКОНОМ-6» или «ЭКОНОМ-12» или «КОМФОРТ-1» или «КОМФОРТ-3» или «КОМФОРТ-6» или «КОМФОРТ-12» или «ТОРГОВЫЙ»).

Акция проводится до 31 марта 2018 года (включительно). Подробнее об акции здесь.