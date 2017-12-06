25-летний иркутянин задержан по подозрению в мошенничестве (видео)

В Иркутске задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в серии мошеннических действий, совершаемых посредством сайтов купли-продажи товаров.

В августе текущего года в полицию Приангарья обратился житель Казахстана,переведший аферистам 200 тысяч рублей. Следствием установлено, что на сайте купли-продажи товаров потерпевший хотел приобрести автомобильный двигатель, перевёл предоплату продавцу, но товар так и не получил. Заявитель, предположил, что злоумышленник может проживать Иркутске.

Правоохранители установили личность злоумышленника, собрали необходимую доказательственную базу и задержали предполагаемого афериста, 25-летнего безработного иркутянина. В ходе обыска по месту жительства молодого человека были изъяты предметы, предположительно используемые для совершения противоправных деяний - десятки сотовых телефонов, банковских и сим-карт, несколько ноутбуков

В настоящее время установлены ещё 3 факта «онлайн-обмана», совершенного задержанным, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. По имеющимся сведениям, жертвами предполагаемого афериста стали жители Красноярского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономного округа. Жителей упомянутых регионов страны он вводил в заблуждение аналогичным способом. Полицейские не исключают, что обманутых граждан может быть больше.

В настоящее время следственными органами проводится расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: 38.мвд.рф