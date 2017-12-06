Специалисты МЧС приступили к диагностике жилого дома в Усть-Куте, пострадавшего вследствие хлопка бытового газа

Диагностический комплекс «Стрела-П», находящийся на вооружении МЧС России, сегодня был доставлен в город Усть-Кут Иркутской области и эксперты уже приступили к обследованию пятиэтажки, где 3 декабря вследствие хлопка бытового газа произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами.

Фото: 38.mchs.gov.ru

С помощью специальной мобильной установки «Стрела-П» (аналог мобильного комплекса «Струна»), предназначенной для оперативного неразрушающего контроля и мониторинга технического состояния несущих конструкций, будет определена степень повреждения и устойчивость дома, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

От результатов исследований зависит судьба строения и решение о возможности дальнейшего проживания в нем людей.

Фото: 38.mchs.gov.ru

Обследование поврежденного дома позволит строителям в кратчайшие сроки приступить к восстановительным работам, а жильцам вернуться к привычной жизни.

Напомним, хлопок бытового газа в городе Усть-Куте произошел утром в воскресенье, жильцы пострадавшего подъезда временно расселены у родственников и знакомых.