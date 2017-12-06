9 «КАМАЗов» древесины без сопроводительных документов задержали в Приангарье

Прокуратура Иркутского района провела проверку законности деятельности органов правоохранительных органов, хозяйствующих субъектов, направленной на противодействие незаконному обороту древесины.

В ходе проверки выявлены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства при проведении доследственной проверки по факту задержании 9 «КАМАЗов», груженных древесиной, в отсутствии сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Выявлены нарушения сотрудниками ОП-10 и ОП-11 МУ МВД России «Иркутское» установленного порядка передачи в МТУ Росимущества на реализацию вещественных доказательств (древесины).

Так, в нарушение установленного срока сотрудниками полиции по 7 уголовным делам, возбужденным в августе-декабре 2016 года, в ТУ Росимущества не передана древесина, признанная вещественным доказательством, общим объемом 282,1 куб.м. на общую сумму более 712 тыс. рублей.

Кроме того, в документах, составленных сотрудниками полиции и направленных в ТУ Росимущества, допускается большое количество ошибок, влекущих за собой невозможность реализации древесины.

МУ МВД России «Иркутское» в нарушение законодательства без проведения торгов были заключены безвозмездные договоры хранения имущества (транспортных средств, древесины), являющегося вещественным доказательством по уголовным делам.

В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника МУ МВД России «Иркутское» внесено два представления об устранении выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их совершению.

При приведении проверок на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины установлены нарушения в части не постановки пунктов на учет в министерстве лесного комплекса Иркутской области, отсутствии журналов учета, не сдачи установленных отчетов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в мировые суды направлено 9 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1- 5 ст. 2 Закона Иркутской области «Об административной ответственности за неисполнение требований к организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».