«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом 16 медицинских учреждений Иркутской области в 2017 году

У жителей девяти муниципальных районов Приангарья появилась возможность в перспективе быстрой и точной дистанционной постановки диагноза. «Ростелеком» в 2017 году в рамках государственного контракта по подключению лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) к сети интернет обеспечил услугами 16 медицинских организаций в Осинском, Аларском, Боханском, Усть-Удинском, Братском, Иркутском, Саянском и Черемховском районах области.

Благодаря современным технологиям существенно облегчится труд врачей, которые смогут работать в электронном формате. Появится возможность пользования новыми дополнительными услугами и сервисами.

«Для подключения поликлиник и больниц к высокоскоростному интернету в 2017 году мы построили 186 километров волоконно-оптических линий связи», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Созданная инфраструктура позволит применять в Иркутской области телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи.

По предварительным данным, для исполнения поручения Президента РФ, до конца 2018 года предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет 13 890 медицинских организаций по всей Российской Федерации.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.