В полуфинале конкурса «Лидеры России» принимают участие 25 жителей Иркутской области

В полуфинале конкурса «Лидеры России» принимают участие 25 жителей Иркутской области. Торжественное открытие полуфинала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» для Сибирского федерального округа состоялось 5 декабря в Новосибирске. Туда приехали 290 человек из разных регионов Сибири, прошедшие отбор по итогам дистанционного тестирования. Среди участников - министр по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок Правительства Иркутской области Максим Авдеев.

Открывая полуфинал, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что конкурс «Лидеры России» проводится по прямому поручению Президента России Владимира Путина.

– Глава государства четко обозначил задачу – сформировать резерв целеустремленных, энергичных, хорошо подготовленных лидеров, готовых работать на благо страны. Глубокое знание российских реалий – географии, экономики, истории, культуры – было одним из базовых и справедливых условий. Принимать стратегические решения вам именно здесь, в России, и без этих знаний в современном и быстро меняющемся мире эффективно управлять изменениями невозможно, – подчеркнул полпред.

По сообщению оргкомитета, в настоящее время участники проходят оценочные процедуры, среди которых - решение бизнес-кейсов, деловые игры, задания, в которых нужно проявить лидерские способности, умение работать в команде, умение анализировать информацию и умение вести коммуникацию. Оценка участников полуфинала будет проведена по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

Результаты полуфинальных соревнований будут объявлены одновременно по всей России, когда завершатся конкурсы во всех федеральных округах, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Победители войдут в команду 300 финалистов и примут участие в финальном этапе конкурса в Москве в феврале 2018 года. Участники финала конкурса «Лидеры России» будут награждены образовательными грантами для повышения квалификации в размере одного миллиона рублей, а победители в 2018 году получат персональные консультации от наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления.