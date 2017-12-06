Назначить Виктора Игнатенко на должность уполномоченного по правам человека в Приангарье предложил губернатор

Кандидатуру Виктора Игнатенко для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Иркутской области внёс в Законодательное собрание региона губернатор Приангарья Сергей Левченко. Об этом 5 декабря 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, на должность уполномоченного по правам человека может быть назначен гражданин РФ в возрасте от 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.

Предложения по кандидатурам на должность омбудсмена вправе вносить губернатор Иркутской области, группа депутатов ЗС численностью не менее одной трети от установленного уставом Иркутской областичисла депутатов, депутатские фракции в ЗС, представительные органы городских округов Иркутской области, муниципальных районов Иркутской области, Общественная палата Иркутской области. В свою очередь, ЗС до рассмотрения кандидатуры на должность уполномоченного согласовывает ее с уполномоченным по правам человека в РФ.

Справка. Виктор Игнатенко родился в 1959 году. В 1981 году с отличием окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.

В 1990-1997 годах Виктор Игнатенко работал заместителем председателя, а затем председателем Иркутского областного совета народных депутатов, возглавлял комитет по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области. С 1997 по 2008 год работал председателем Избирательной комиссии Иркутской области; с 2009 по 2010 год работал директором института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского, заместителем губернатора Иркутской области – полномочным представителем губернатора и правительства Иркутской области в ЗС Иркутской области. В декабре 2010 года был избран председателем Избирательной комиссии Иркутской области. С 23 октября 2013 года занимал должность заместителя губернатора Иркутской области, 17 апреля 2014 года был утвержден в должности первого заместителя председателя правительства Иркутской области, 4 октября 2015 года назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. С 30 октября 2015 года по 3 октября 2017 года Виктор Игнатенко – первый заместитель губернатора Иркутской области. После отставки до сих пор работал научным руководителем Иркутского института законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского.

Награжден Орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью «200 лет Министерства обороны», знаком «За заслуги перед Иркутской областью», почетной грамотой генерального прокурора Российской Федерации.