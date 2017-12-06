В Иркутской области 32 молодых специалиста получили в этом году единовременные выплаты на обустройство

В Иркутской области 32 молодых специалиста получили в этом году единовременные выплаты на обустройство. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Кириленко. На эти цели из областного бюджета выделено 9,6 млн рублей.

В Приангарье единовременные выплаты, отметил Александр Кириленко, предоставляются с 2011 года по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. Для поддержки выпускников высших и средних профессиональных организаций, получивших образование по востребованным в сельском хозяйстве специальностям и профессии - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, выплачиваются каждому заявителю 300 тысяч рублей. Эти средства можно направить на приобретение мебели, бытовой техники и сельхозживотных. Обязательным условием является трудоустройство в сельскохозяйственных предприятиях или фермерских хозяйства региона. За шесть лет единовременные выплаты получили 228 молодых специалистов на сумму 40 млн 870 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Как отметил первый замминистра, участие организаций агропромышленного комплекса в реализации мероприятий государственной программы по развитию сельского хозяйства Иркутской области и в инвестиционных проектах требует дополнительных знаний и опыта. Повышение квалификации руководителей и специалистов, в том числе руководителей среднего звена крайне необходимо.

– За последние два года за счет средств областного бюджета обучение прошли 110 работников агропромышленного комплекса, в том числе повысили свою квалификацию главы фермерских хозяйств, заведующие молочно-товарными фермами, начальники цехов, управляющие и отраслевые специалисты, – рассказал Александр Кириленко.