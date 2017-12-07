Прогноз цен на золото на 2018 год

Золото в 2018 году будет торговаться в коридоре 1 200- 1300 $/унц. В целом это свидетельствует о том, что стагнация в золоте длится уже пятый год, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Причина, на их взгляд, связана с политикой ФРС. Регулятор продолжит повышать ставки в следующем году (ожидается 2-3 повышения), а это негативный сигнал для металла. В отсутствии заметного потенциала для роста цен на золото эксперты рекомендуют инвесторам «торговать» волатильностью. Т.е. в рамках обозначенного коридора в 1 200 – 1 300 $/унц., покупать золото на нижних границах коридора и продавать - на верхних.

Цены на золото выросли на 11%

С начала 2017 года цена на золото выросла на 11,2% (на 1.12.2017), но если рассматривать котировки в терминах среднего, то металл относительно уровня 2016 года существенного изменения не продемонстрировал (изменение в пределах 0,5-1%).

Отсутствие значимого роста цен на золото мы связываем с монетарными факторами. После того, как ФРС США взял курс на повышение ставок, интерес инвесторов к такому активу как золото снизился. Связано это с нахождением в положительной зоне реальных ставок в США.

Не в пользу роста цен на золото и баланс спроса/предложения на металл. С 2014 года наблюдается профицит его предложения и в 2017 году он может увеличиться по сравнению с 2016 годом почти в два раза (до 360-380 т). В целом, мы наблюдаем в этом году сокращение как предложения, так и спроса, но первое снижается меньшими темпами, чем второе.

Со стороны спроса на золото картина выглядит следующим образом. На фоне отсутствия значимого роста цен на металл наблюдается рост физического спроса. В первую очередь ювелирной промышленности (+5,9% 9 мес. 17 к 9 мес. 16), а также покупателей монет и слитков (+13%). На 6,8% увеличили закупки мировые ЦБ, но это в основном за счет действий российского регулятора, который активно покупает металл, пополняя резервы.

В то же время инвестиционный спрос со стороны ETF слабый, по сравнению с 2016 годом они сократили покупки почти в 4 раза.

Данный фактор стал определяющим для спроса и образования профицита. Надо отметить, что действия инвесторов в ETF последние несколько лет являются определяющим для баланса спроса/предложения и в 2017 году они крайне пассивны. Суммарный объем золота в ETF относительно 2016 года почти не изменился.

Прогноз цен на золото и рекомендации

Мы считаем, что цены на золото в 2018 году будут торговаться в коридоре 1 200- 1300 $/унц. В целом это свидетельствует о том, что стагнация в золоте длится уже пятый год. Причина, на наш взгляд, будет связана с политикой ФРС. Регулятор продолжит повышать ставки в следующем году (ожидается 2-3 повышения), а это негативный сигнал для металла. Причем более важным моментом для золота является то, что в ходе повышения ставок в США реальные ставки будут оставаться положительными. В тоже время мы не исключаем, что золото может выходить из нашего коридора, реагируя, например, на геополитические риски, предсказать которые достаточно сложно.

В отсутствие заметного потенциала для роста цен на золото мы рекомендуем инвесторам «торговать» волатильностью. Т.е. в рамках обозначенного нами коридора в 1 200 – 1 300 $/унц., покупать золото на нижних границах коридора и продавать - на верхних.