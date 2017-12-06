В Иркутске пройдет конкурс граффити на тему «Вся жизнь моя – иркутская история»

Открытый творческий конкурс художественной росписи в стиле граффити на тему «Вся жизнь моя – иркутская история» проведет комитет по градостроительной политике администрации Иркутска. Лучший эскиз росписи будет нанесен на подпорную стену жилого дома № 38 на улице Маршала Конева.

Для участия в конкурсе приглашаются художники, дизайнеры и другие физические лица, а также авторские коллективы, имеющие профессиональный опыт. Эскизы необходимо выполнить на бумажном носителе в формате А3, с учетом пропорций стены, в технике графики, гуаши, акварели в цветном виде. Работы могут быть представлены в электронной форме (сканы) - dyachkina@admirk.ru, а также лично по адресу – улица Ленина, 14Б, кабинет 400. Дополнительную информацию можно получить по телефонам - 52-01-48, 52-01-52, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Прием конкурсных работ пройдет с 8 по 22 декабря. Итоги подведут до конца года. При определении победителя будут учитывать творческий подход, оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество исполнения. Победители получат ценные подарки. Кроме этого, в процедуре отбора победителя предусмотрено участие жителей микрорайона Синюшина гора и вручение приза зрительских симпатий. Эскиз-победитель нанесут на стену весной 2018 года.

- В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сентябре этого года проводили подобный конкурс. Тогда по инициативе жителей выбрали лучший эскиз, который уже нанесен на стену трансформаторной подстанции, расположенной в новом сквере Вампилова. Такой опыт позволяет привлекать горожан к обустройству Иркутска, созданию благоприятного облика. Мы планируем тиражировать опыт на других объектах города , - отметила начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Иркутска Олеся Куцакова.