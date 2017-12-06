В Иркутской области началась операция «Ель»

Для предотвращения незаконных рубок ели или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников во всех лесничествах Иркутской области объявлена ежегодная операция «Ель». Лесные инспекторы организуют контрольно-рейдовые мероприятия, создают стационарные и передвижные посты совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями школьных лесничеств и общественных организаций по охране природы.

– Операция, которую мы проводим каждый год, помогает предотвратить не только единичные случаи рубки хвойных деревьев для личного использования жителями области, но и массовые случаи, когда предприимчивые граждане рубят елки, пихты и сосны для продажи. Сейчас министерством проводятся аукционы среди предпринимателей, по результатам которых во временное пользование выделяются официальные участки, выделенные лесничествами, для заготовки новогодних деревьев, – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

За самовольную заготовку и сбор так называемых недревесных ресурсов, которыми являются новогодние хвойные деревья, предусмотрена административная ответственность по статьям 8.25 и 8.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ, а именно – возмещение нанесенного лесному фонду ущерба. Ущерб рассчитывается в зависимости от размера срубленного дерева, их количества и места совершения нарушения.

Аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников проводятся министерством лесного комплекса с 14 ноября. Последние лоты будут разыграны 8 декабря. В общей сложности в Иркутской области в 2017 году на аукционы выставлено 9014 хвойных деревьев, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.