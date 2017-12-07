«Востсибуголь» начал промышленную отработку Ныгдинской площади в Черемховском районе

Компания «Востсибуголь» начала промышленную отработку Ныгдинской площади Вознесенского каменноугольного месторождения в Черемховском районе. В декабре этого года планируется добыть около 60 тысяч тонн угля.

Как сообщает пресс-служба компании, добытый уголь будет перерабатываться на Касьяновской обогатительной фабрике или направляться напрямую потребителям на внутренний рынок.

В 2018 году «Востсибуголь» планирует вести промышленную отработку с производительностью 300 тысяч тонн в год. Напомним, аукцион на право пользования недрами компания выиграла в 2013 году за 2,85 миллиона рублей.

– Этот проект позволяет нам выйти на зарубежные рынки с углем высокого качества. В 2017 году завершены проектно-изыскательные работы и утверждены запасы на разрезе, которые составили около 3,1 млн тонн. Подтвердились ожидаемые качественные характеристики – это низкосернистый уголь с показателем до единицы и калорийность от 5000 ккал/кг, – отметил генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак.

СПРАВКА:

Востсибуголь (www.kvsu.ru) – крупнейшая угледобывающая компания в Иркутской области, является основным поставщиком угля для нужд энергетики и ЖКХ региона. Востсибуголь ведет добычу угля открытым способом в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Тыва. Запасы угля компании превышают 1,2 млрд тонн, добыча в 2016 оду. – 13,1 млн тонн. География поставок КВСУ включает порядка 30 направлений.