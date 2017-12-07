Марк Мобиус рассказал, куда бы он сейчас инвестировал $100 тыс.

Известный глобальный инвестор Марк Мобиус, председатель правления управляющей компании Templeton Emerging Markets Group, рассказал, что если бы перед ним стоял вопрос о том, куда инвестировать $100 тыс., то из этой суммы он примерно поровну вложил бы в три направления — сырье, акции африканских компаний и Вьетнам.

В Африке Марк Мобиус призвал обратить внимание на акции компаний из ЮАР, Нигерии и Зимбабве. Инвестиции в Зимбабве прямо сейчас эксперт назвал «отличной возможностью», поскольку он ожидает подъем экономики этой страны после свержения ее многолетнего лидера Роберта Мугабе. Вместе с тем, стоит напомнить, что в первой половине 2017 года управляемые Мобиусом фонды нарастили вложения в акции российских компаний. В частности, были приобретены акции «Сбербанка» на общую сумму $18,8 млн.

Мы, конечно, уважаем мнение Марка Мобиуса и его анализ перспектив африканских рынков. Однако, с точки зрения глобального рынка акций, советуем обратить внимание именно на Россию. Шестая экономика мира выглядит сильно недооцененной из-за конфликта с Западом, который почти каждый день приносит очередные негативные сюрпризы. Разумеется, история с Олимпиадой не влияет на денежные потоки компаний, однако, имидж и отношение к России в мире снова под ударом. Вместе с тем, все цены всех российских акций – это производная от стоимости черного золота. Цены на нефть определяют денежные потоки компаний и в значительной степени котировки еврооблигаций, от доходностей которых зависит ставка дисконтирования при определении справедливых цен на акции. При этом перспективы цен на нефть внушают оптимизм.

И из-за дефицита предложения, связанного с падением инвестиций в секторе, цена на черное золото может составить $70 или даже $80-$100 за баррел. Из конкретных акций мы выделяем, прежде всего, «Газпром», привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Норильский никель».

«Газпром» – самая дешевая российская «фишка». В котировки акций газового холдинга заложен весь возможный негатив – от рисков транзита газа через Украину до потери европейского рынка из-за американского СПГ. На текущих уровнях «Газпром» оценен в 40 раз дешевле, чем предполагаемое IPO саудовской нефтяной компании, которое намечено на будущий год. Сейчас одна акция «Газпрома» стоит примерно $2,3, а десять лет назад её цена составляла $10-$13.

«Сургутнефтегаз» – это особая компания, это не только 60 млн тонн. добычи, но и $34 млрд. валютной денежной позиции. Если курс рубля упадет, то прибыль компании увеличится автоматически, как и дивиденды по привилегированным акциям. Но главное другое. Рано или поздно денежная позиция будет распределена между акционерами, что станет астрономической выплатой за всю историю российского рынка акций. Для сравнения, дивиденды всех российских компаний за прошлый год – это примерно $20 млрд, а здесь - $34 млрд. «Норильский никель» имеет очень позитивный долгосрочный прогноз по всей продуктовый линейке.

Естественно, также можно не рисковать, а купить индекс МосБиржи или индекс РТС в целом.

Политика политикой, но зарабатывать нужно во все времена. Плохих времен для инвестиций, как и много денег, не бывает.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари