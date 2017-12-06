Курс биткоина приблизился к $13 тыс.

Покупателям понадобилось около трёх суток, чтобы отыграть потери, понесенные ими за 29 и 30 ноября текущего года. К 3 декабря биткоин подорожал к доллару на 34,6% и дошел до $11874. Превысив предыдущий локальный максимум на $433, покупатели стали фиксировать прибыль, вызвав нисходящую коррекцию на криптобирже. Если в ноябре коррекция составила 22,9%, то 3 декабря она оказалась равна 14%.

Как и в предыдущие разы, покупатели выкупили подешевевший биткоин на уровне $10201, а 5 декабря цена обновила исторический максимум. На обновление максимума потребовалось 40 часов. 6 декабря на торгах в Азии ралли возобновилось с новой силой. В ходе европейских торгов курс BTC/USD достиг отметки $12819.

В ближайшие дни биржи Cboe и СME запустят торговлю фьючерсами на биткоин. Очень интересно увидеть первый отчёт COT (Commitments of Traders) от Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC – Commodity Futures Trading Commission). По идее, отчет COT должен выйти 22 декабря, но так как в него попадут только два дня, то CFTC может перенести его публикацию на 29 декабря. На базе этого отчета мы увидим, какие позиции заняли крупные спекулянты и хеджеры.

Сейчас биткоин дорожает под запуск фьючерсов, но неизвестно, чем они обернутся для криптобирж после 18 декабря. Дело в том, что фьючерсный рынок используется для спекуляций и хеджирования рисков. Крупные спекулянты работают по тренду, хеджеры – против тренда.

По паре BTC/USD ближайшая цель находится на отметке $13060. Если скорость повышения котировок сохранится, то без откатов курс самой популярной криптовалюты дотянет до $13500. Дневной и недельный график лучше не смотреть, так как там цена уже не поддается анализу.

Предупреждаю, что при такой скорости укрепления биткоина будьте готовы к коррекции на 50% от всего движения. Сейчас получается, что это будет уровень $6410. Посадка будет жесткая. Падение начнется в тот момент, когда его не ждут. Биржи на массовом закрытии длинных позиций зависнут, комиссии на транзакцию взлетят до небес. Разрабатывайте план действий на тот момент, когда вы будете фиксировать прибыль, и задумайтесь, как поведете себя при резком падении курса.

Владислав Антонов, аналитик Альпари