Василий Симольчук, «Телешко»: «Мы открыли детскую школу телевидения, к которой Иркутск был совсем не готов»

Что такое детская школа телевидения и что делать, если Иркутск не готов к такой новинке? Насколько отличаются реальные стартовые вложения от указанных в рекламном буклете? О своем опыте ведения бизнеса по франшизе рассказал бывший работник РЖД, а ныне директор иркутской школы телевидения «Телешко», Василий Симольчук в ходе II Байкальской Ярмарки франшиз.

Фото: А. Фёдоров

Семейный бизнес по франшизе

– У нас с женой – семейный бизнес. Однажды мы захотели заняться чем-то новым, что-то изменить в нашей жизни и открыли школу телевидения.

Мы остановили свой выбор на детской школе телевидения, потому что ничего такого в Иркутске не было, это была новинка в бизнесе. Это сейчас я понимаю, что, открывая абсолютно новое в городе или регионе направление, предприниматель сильно рискует. Ведь, кроме этой проблемы, возникает еще много других вопросов, которые надо решать. При вечной нехватке денег нужно искать большое помещение, делать ремонт, нанимать штат и много другого!

Главное – команда

– Первое, с чего мы начали – собрали команду. Нам повезло – мы нашли таких людей, которые влюбились в нашу школу. Мы, бывает, вместе работаем с восьми часов утра до двух часов ночи. Глаза горят, мы горим, этот локомотив несется…

Отсутствие медиаперсон

– У франшизы, конечно, есть своя специфика. Согласно требованию франчайзера, в школе нужно максимально задействовать работников местных телеканалов, причем они должны быть медиаперсонами, то есть, быть на слуху. С этим возникла проблема. Ведь каналов у нас в Иркутске – раз, два – и обчелся.

Фото: А. Фёдоров

Конкуренция телеканалов

– Была еще одна проблема, наверное, даже более серьёзная, которую сложно было предвидеть. Иркутские телевизионные каналы находятся в отношениях острой конкуренции. Поэтому, когда мы обращаемся с просьбой о сотрудничестве к одной компании, другая сразу на нас обижается, а когда обращаемся к третьей – обижаются вторые.

Это сильно удивляло наших коллег из головного офиса в Уфе, поскольку там все телекомпании находятся в хороших отношениях. Они и посоветовали нам идти со своими передачами на федеральные каналы, раз местные нас игнорируют. После этого лед тронулся, местные компании, увидев передачи на федеральных каналах, повернулись к нам.

Но в каждом городе своя специфика, и эта проблема – локальная, чисто иркутская.

Телевидение для детей

– Еще одна специфическая проблема возникла: Иркутск совершено не был готов к детской школе телевидения и даже не знал, что это такое.

Обычно родители как думают? «Отдам ребенка в спортивную секцию, отдам в робототехнику...». У них даже мысли не возникает отдать ребенку в школу телевидения…

Из-за этого нам пришлось заниматься таргетингом, идти в смежные отрасли и искать своих клиентов в школах актерского мастерства, среди видеоблогеров

Сейчас, проработав год, могу сказать, что мы преодолели этот барьер, но вначале пути мы даже не представляли, насколько эта проблема серьезная.

Реклама VS реальность

– Хочу предостеречь будущих франчайзи. Знаете, как продают франшизы? Напишут красивые цифры, распечатают красивый каталог… И всё! Покупатель «клюёт». А на самом деле всю информацию стоит десять раз перепроверить. Для примера, в прошлом году было запущено пять пилотных проектов школы телевидения, и только две из них сейчас работают. А всё потому, что написанное на рекламных брошюрах очень сильно отличается от реальности.

Учтите этот момент, когда будете начинать свой путь, и как следует просчитайте свои возможности.

Фото: А. Фёдоров

Стартовые вложения х 3

– Часто пишут, что нужно 300 тысяч, чтобы начать своё дело. Но на самом деле это все относительно. Везде разная стоимость помещений, ремонта, оборудования, поэтому стартовые вложения сильно разнятся. В буклете обычно указывают минимальную сумму.

Мы троекратно превысили минимальный бюджет, заявленный изначально (500 тысяч рублей). Чтобы выйти на положительную рентабельность, нам понадобилось девять месяцев. Сейчас мы работаем в плюс.

Крепкое плечо франчайзера

– Франчайзи очень важна поддержка центрального офиса. Нам в этом смысле повезло: огромная база знаний, большое количество методических материалов, все по пунктам. Применительно к любой ситуации, к любому вопросу мы брали план действий, расписанный франчайзером, и шли по пунктам.

У нас прописано использование логотипа, брендбука, обучающих программ, однако мы можем менять структуру курсов, по-другому их компоновать.

Уникальность привлекает клиентов

– Мы не обладали большим бюджетом на рекламу, но создали интересный уникальный продукт, который привлекает клиентов.

Сейчас очень сильно нам помогают развиваться рекомендации родителей наших учеников. 100% из них советуют нас своим друзьям и знакомым. Так и формируется основной поток клиентов.

Справка:

2-3 декабря в Иркутске прошла Международная Байкальская Ярмарка франшиз. В рамках данного мероприятия состоялись деловой форум и выставка ведущих франшиз. Выставка организована Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддерржке Министерства экономического развития Иркутской области и Российской Ассоциации Франчайзинга. В рамках данного мероприятия прошел деловой форум, выставка ведущих франшиз и панельная дискуссия «Франчайзинг в регионах», на которой иркутские франчайзи и франчайзеры поделились опытом ведения бизнеса.