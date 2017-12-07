АО "Солид Банк" содействует диалогу российского и китайского бизнеса

1 декабря 2017 АО «Солид Банк» принял участие в торгово-инвестиционной конференции Чжэцзян (Китай) – Россия, организованной Китайским комитетом содействия развитию международной торговли провинции Чжэцзян при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Российско-китайского делового совета. Конференция проходила в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр», г. Москва.



Провинция Чжэцзян – один из богатейших и наиболее динамично развивающихся регионов Китая, штаб-квартира китайского интернет-гиганта Alibaba Group. С китайской стороны в конференции участвовали более 60 крупнейших компаний, представителей ведущих секторов экономики, в том числе энергетики, IT, производства, сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, туризма и т.д. Особую нишу заняли представители финансового рынка России и Китая, поскольку вопросы финансирования бизнеса, сопровождения международных сделок, валютного контроля особенно актуальны для предпринимателей обеих стран.



Китайские компании все активнее инвестируют в экономику России, которая, наконец, вышла на стадию устойчивого развития, подчеркнул Максим Фатеев, вице-президент ТПП. КНР – единственная страна, в которой на постоянной основе работают два представительства Торгово-промышленной палаты РФ: в Пекине и в Шанхае.



Потенциал у торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия российско-китайского бизнеса огромный и в настоящий момент реализован далеко не полностью. Драйвером, по Маргариты Родченковой, начальника Департамента международного бизнеса, проектного и торгового финансирования АО «Солид Банк», является расширение сотрудничества малого и среднего предпринимательства, особенно на региональном уровне. Подобные конференции, встречи в формате b2b способствуют установлению диалога предпринимателей наших стран, налаживанию деловых связей, появлению новых моделей взаимовыгодного сотрудничества, перспективных стартапов.



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