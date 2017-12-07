Мобильные сервисы СКБ-банка – в пятерке лучших в России

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало рейтинг мобильных банковских приложений для малого бизнеса. Мобильные сервисы СКБ-банка вошли в пятерку рэнкинга.

Эксперты оценили мобильные приложения банков, предназначенные для смартфонов на базе iOS и Android. В категории «Лучшие мобильные банки для руководителей компании» СКБ-банк занял 4-е место в обеих операционных системах. В рейтинге «Для индивидуальных предпринимателей» мобильное приложение СКБ-банка на платформе Android заняло 4-е место, а на платформе iOS – 5-е.

В исследовании учитывались все пользовательские задачи, связанные с управлением расчетным счетом, решаемые с помощью мобильного телефона и актуальные как для индивидуальных предпринимателей, так и для небольших компаний со штатом до 100 человек.

Среди достоинств мобильных банков эксперты выделяют возможность получить доступ без дополнительных действий в интернет-банке, вход в приложение по короткому коду и отпечатку пальца, а также возможность отправлять платежи и экспортировать реквизиты и выписку. Кроме того, специалисты подчеркнули, что мобильный банк СКБ-банка имеет ряд таких возможностей, как распознавание счетов на оплату, открытие дополнительного счета и заказ карты.

Напомним, что в ноябре 2017 года СКБ-банк вошел в ТОП-3 в рейтинге функциональности интернет- и мобильного банкинга для физических лиц RAEX.