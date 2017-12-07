«Не кусаться и не агрессивничать с соперниками». Победителем Первого турнира по командным переговорам между компаниями Иркутска стал «Новый город»

Какая команда искуснее в ведении переговоров, достижении целей, сохранении отношений, управлении собственностью, выясняли 25 ноября. В Первом турнире по командным переговорам между компаниями Иркутска приняли участие команды ПАО «Сбербанк», ПАО «Иркутскэнерго», ФСК «Новый город», НУЗ Дорожно-клиническая больница ОАО «РЖД», ЗАО «Формула Развития», Аirnode, BTС Group, ISPSystem, АНО «Иркутские кварталы», ООО «Торговые технологии», АО «Иркутскзолопродукт».

По результатам этого напряженного для игроков и судей дня чемпионом стала команда ФСК «Новый город» (Максимова Анастасия, Лисаускайте Юлианна). Второе место заняла команда ПАО «Сбербанк» (Вязьмина Надежда, Кузнецов Денис), третье – ООО «Торговые технологии (Горр Дмитрий, Каткова Наталия). Мероприятие было организовано Иркутским региональным отделением Федерации управленческой борьбы. Несмотря на всю серьезность решаемых командами задач во время переговоров и наличие соревновательного момента турнир получился насыщенным юмором, поддержкой командами друг друга, теплой и дружественной атмосферой.

Мнением о турнире поделились как игроки, так и зрители.

Главный менеджер по обучению ПАО Сбербанк, Иркутск, Лиана Копылова: «Замечательное мероприятие! Столько интриги, драйва, неизвестности. Новый формат игры! Как всегда незабываемые эмоции! Спасибо за организацию такого праздника!»

Фото Марины Дубас

Заместитель директора по развитию бизнеса АО «Иркутскзолопродукт», однофамилец автора технологии управленческих поединков, Владимир Тарасов, игрок: «Считаю, что анализ высказываний жюри мне принесет, неоспоримо, отличный опыт в понимании мнений людей, работающих в разных отраслях и направлениях. Это мотивирует на пересмотр своей точки зрения в конкретный момент… Управленец не только должен иметь командный голос, но и должен внимательно уметь слушать, при этом стараясь не нанести вред ни отношениям с клиентам, ни своему бизнесу. Еще раз огромное спасибо! Вы организовали безумно интересное мероприятие».

Заместитель руководителя отдела маркетинга и рекламы ОАО ФСК «Новый город», Юлианна Лисаускайте, победитель: «Играть нам понравилось, мы пробовали не кусаться и не агрессивничать с соперниками, и в то же время стоять на своей четкой позиции. Предлагать интересные и нестандартные варианты, слушать и услышать судей и ловить кайф от самого процесса игры. Вместе мы пытались увидеть и войти в картину мира оппонентов, найти точный и правильный на наш взгляд путь. Спасибо всем за такой бесценный экспириенс, положительные эмоции и вечный драйв».

Турнир проходил по технологии «Управленческий поединок», автором которой является основатель Таллиннской школы менеджеров Владимир Константинович Тарасов. Технология, которая позволяет учиться искусству переговоров не только игрокам, но и судьям, зрителям. Порядка 100 собственников бизнеса и управленцев приняли участие в этом интеллектуальном действе, наблюдая за поисками управленческих решений в конфликтных ситуациях, переговорческими ходами и стратегиями.

Управленческие поединки в Иркутске проходят круглый год, принять в них участие может любой желающий. Следить за анонсами открытых управленческих поединков можно на страничке Федерации управленческой борьбы (Иркутское региональное отделение) в Facebook.

Следующий чемпионат по классической управленческой борьбе состоится в апреле 2018.