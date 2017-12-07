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«Не кусаться и не агрессивничать с соперниками». Победителем Первого турнира по командным переговорам между компаниями Иркутска стал «Новый город»

7 декабря 2017

Какая команда искуснее в ведении переговоров, достижении целей, сохранении отношений, управлении собственностью, выясняли 25 ноября.  В Первом турнире по командным переговорам между компаниями Иркутска приняли участие команды ПАО «Сбербанк», ПАО «Иркутскэнерго», ФСК «Новый город», НУЗ Дорожно-клиническая больница ОАО «РЖД», ЗАО «Формула Развития», Аirnode, BTС Group, ISPSystem, АНО «Иркутские кварталы», ООО «Торговые технологии», АО «Иркутскзолопродукт».

По результатам этого напряженного для игроков и судей дня чемпионом стала команда ФСК «Новый город» (Максимова Анастасия, Лисаускайте Юлианна).  Второе место заняла команда ПАО «Сбербанк» (Вязьмина Надежда, Кузнецов Денис), третье – ООО «Торговые технологии (Горр Дмитрий, Каткова Наталия). Мероприятие было организовано Иркутским региональным отделением Федерации управленческой борьбы. Несмотря на всю серьезность решаемых командами задач во время переговоров и наличие соревновательного момента турнир получился насыщенным юмором, поддержкой командами друг друга, теплой и дружественной атмосферой.

Мнением о турнире поделились как игроки, так и зрители.

Главный менеджер по обучению ПАО Сбербанк, Иркутск, Лиана Копылова: «Замечательное мероприятие! Столько интриги, драйва, неизвестности. Новый формат игры! Как всегда незабываемые эмоции! Спасибо за организацию такого праздника!»

<p>Фото Марины Дубас</p>

Фото Марины Дубас

Заместитель директора по развитию бизнеса АО «Иркутскзолопродукт», однофамилец автора технологии управленческих поединков, Владимир Тарасов, игрок: «Считаю, что анализ высказываний жюри мне принесет, неоспоримо, отличный опыт в понимании мнений людей, работающих в разных отраслях и направлениях. Это мотивирует на пересмотр своей точки зрения в конкретный момент… Управленец не только должен иметь командный голос, но и должен внимательно уметь слушать, при этом стараясь не нанести вред ни отношениям с клиентам, ни своему бизнесу. Еще раз огромное спасибо! Вы организовали безумно интересное мероприятие».

Заместитель руководителя отдела маркетинга и рекламы ОАО ФСК «Новый город», Юлианна Лисаускайте, победитель: «Играть нам понравилось, мы пробовали не кусаться и не агрессивничать с соперниками, и в то же время стоять на своей четкой позиции. Предлагать интересные и нестандартные варианты, слушать и услышать судей и ловить кайф от самого процесса игры.  Вместе мы пытались увидеть и войти в картину мира оппонентов, найти точный и правильный на наш взгляд путь. Спасибо всем за такой бесценный экспириенс, положительные эмоции и вечный драйв».

Турнир проходил по технологии «Управленческий поединок», автором которой является основатель Таллиннской школы менеджеров Владимир Константинович Тарасов. Технология, которая позволяет учиться искусству переговоров не только игрокам, но и судьям, зрителям. Порядка 100 собственников бизнеса и управленцев приняли участие в этом интеллектуальном действе, наблюдая за поисками управленческих решений в конфликтных ситуациях, переговорческими ходами и стратегиями.

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Управленческие поединки в Иркутске проходят круглый год, принять в них участие может любой желающий. Следить за анонсами открытых управленческих поединков можно на страничке Федерации управленческой борьбы (Иркутское региональное отделение) в Facebook.

Следующий чемпионат по классической управленческой борьбе состоится в апреле 2018.


<p>Фото Марины Дубас</p>
/ СИА /
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