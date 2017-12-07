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Интернет-банк УРАЛСИБ теперь можно подключить через банковские платежные терминалы

7 декабря 2017

Банк УРАЛСИБ расширил список каналов, через которые можно дистанционно подключиться к Интернет-банку УРАЛСИБ. Теперь это можно сделать самостоятельно в банковских платежных терминалах.

При самостоятельном подключении к Интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:

  • выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и Мобильный банк»;
  • вставить карту Банка УРАЛСИБ в терминал;
  • набрать пин-код карты;
  • указать номер мобильного телефона;
  • распечатать чек.

Логин от личного кабинета будет указан в чеке. Пароль придет в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона.

Подключиться к Интернет-банку также можно на сайте Банка или посетив любое отделение Банка УРАЛСИБ.


/ СИА /
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