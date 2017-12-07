Интернет-банк УРАЛСИБ теперь можно подключить через банковские платежные терминалы

Банк УРАЛСИБ расширил список каналов, через которые можно дистанционно подключиться к Интернет-банку УРАЛСИБ. Теперь это можно сделать самостоятельно в банковских платежных терминалах.
При самостоятельном подключении к Интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:
- выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и Мобильный банк»;
- вставить карту Банка УРАЛСИБ в терминал;
- набрать пин-код карты;
- указать номер мобильного телефона;
- распечатать чек.
Логин от личного кабинета будет указан в чеке. Пароль придет в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона.
Подключиться к Интернет-банку также можно на сайте Банка или посетив любое отделение Банка УРАЛСИБ.