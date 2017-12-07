Интернет-банк УРАЛСИБ теперь можно подключить через банковские платежные терминалы

Банк УРАЛСИБ расширил список каналов, через которые можно дистанционно подключиться к Интернет-банку УРАЛСИБ. Теперь это можно сделать самостоятельно в банковских платежных терминалах.

При самостоятельном подключении к Интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:

выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и Мобильный банк»;

вставить карту Банка УРАЛСИБ в терминал;

набрать пин-код карты;

указать номер мобильного телефона;

распечатать чек.

Логин от личного кабинета будет указан в чеке. Пароль придет в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона.

Подключиться к Интернет-банку также можно на сайте Банка или посетив любое отделение Банка УРАЛСИБ.