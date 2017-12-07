Приложение Сбербанк IR победило в международном конкурсе Mobile Web Award

Мобильное приложение Сбербанк IR признано лучшим приложением для инвесторов в рамках международного конкурса Mobile Web Award. Организатором конкурса выступает ассоциация Web Marketing Association (WMA).

«Мы рады, что приложение Сбербанк IR заслужило признание профессионального сообщества, и продолжим совершенствовать сервисы, предоставляемые нашим инвесторам», — отметил вице-президент Сбербанка Юрки Талвитие.

Приложение Сбербанк IR отображает актуальную финансовую и корпоративную информацию о Сбербанке, включая котировки, новости, финансовую отчётность, презентации, видеоматериалы и другие данные для инвесторов, аналитиков, миноритариев и представителей СМИ.

Приложение доступно в AppStore и Google Play.