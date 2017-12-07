«Сбербанк Первый» увеличил лимиты по кредитным картам до 10 млн рублей

Премиальные клиенты Сбербанка — держатели кредитных карт Visa Signature, Visa Signature «Аэрофлот» и MasterCard World Black Edition — получили возможность пользоваться кредитным лимитом до 10 млн рублей. Ранее максимальный кредитный лимит по этим картам Сбербанка составлял 3 млн рублей.

«Наши клиенты часто совершают операции на крупные суммы. Кредитная карта позволяет удобно и оперативно планировать бизнес и личные финансы, не отвлекая средства из инвестиций — отметил Денис Вальвачев, управляющий директор «Сбербанка Первого»».

В числе преимуществ кредитных карт Visa Signature, Visa Signature «Аэрофлот» и MasterCard World Black Edition — повышенный кредитный лимит, программы привилегий от платёжных систем, повышенные бонусы.