«Альфа-Лизинг» предлагает лизинг под 1% в рамках льготной программы ФРП

ООО «Альфа-Лизинг» получило аккредитацию Фонда Развития Промышленности (ФРП) при Министерстве промышленности и торговли РФ в качестве уполномоченной лизинговой компании по реализации государственной программы «Лизинговые проекты».

В рамках этой программы предприятиям, заинтересованным в лизинге промышленного оборудования, предоставляются льготные займы по ставке 1% годовых на уплату до 90% авансового платежа. Один лизингополучатель может привлечь на один проект от 5 до 500 млн. руб. При этом размер займа составит не более 27% от стоимости имущества. Срок займа может достигать 5 лет.

Исходя из этого, оптимальная структура лизинговой сделки в рамках программы выглядит следующим образом: срок договора лизинга — 5 лет; аванс по договору лизинга — 30%; займ ФРП — 27%; собственные средства лизингополучателя для оплаты авансового платежа — 3%; минимальная стоимость имущества — 100 млн. руб.

«Программа направлена на поддержку технологического перевооружения и модернизации производства и дает возможность российским предприятиям воплотить в жизнь крупные проекты, не отвлекая значимые средства из оборота. Мы рады предложить нашим клиентам лизинговое финансирование на этих привлекательных условиях», — отметил директор по корпоративному бизнесу ООО «АЛЬФА-ЛИЗИНГ» Андрей Барков.

На текущий момент ООО «Альфа-Лизинг» уже участвует в ряде программ государственной поддержки. Ранее было заключено соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ по договорам лизинга колесных транспортных средств, а также соглашение с Министерством промышленности Республики Беларусь о субсидировании приобретаемого белорусского оборудования и техники.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

ГК «Альфа-Лизинг» — крупнейшая в России лизинговая группа по размеру лизингового портфеля среди частных лизинговых компаний. ГК «Альфа-Лизинг» оказывает услуги с 1998 года, является частью консорциума «Альфа-Групп».