35 млн рублей выделят на развитие сферы заготовки, переработки и сбыта дикоросов в Иркутской области в 2018 году

а развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области в 2018 году будет направлено 35 млн рублей. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина. Это направление введено в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы согласно исполнению поручения Губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которое прозвучало в рамках его ежегодного Послания.



Выделенные средства пойдут на предоставление грантов на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на разработку и утверждение методики расчета лесных пищевых ресурсов. Также отдельным направлением выделено продвижение сибирской продукции, расширение рынков сбыта и укрепление позиций выпускаемой продукции, как на российских, так и на зарубежных рынках, пишет пресс-служба правительства Иркутской области.



– Развитие этого направления деятельности окажет положительное мультипликативное влияние на различные аспекты социально-экономического положения Иркутской области – это стимулирование роста производства в смежных отраслях, активное осуществление предпринимательской деятельности в сельских районах, а также способствуя развитию самозанятости населения и обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, – пояснила Наталья Жилкина.



Замминистр также отметила, что выполняя Указ Президента Российской Федерации по созданию собственных технологий производства, хранения, переработки сельхозпродукции, созданию собственного посевного и племенного фонда, увеличено финансирование на проведение научных исследований. Так, на период с 2018 по 2020 годы на это направление предусмотрено по 10 млн рублей ежегодно.

Напомним, общая сумма выделенная из областного бюджета на поддержку сельхозпроизводства в Иркутской области на 2018 год составит 2 млрд 53 млн рублей.