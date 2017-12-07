Организатор незаконной рубки леса в Иркутской области сядет в тюрьму на 6 лет

Тайшетский городской суд Иркутской области признал виновным 26-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (покушение на перевозку в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что он в марте 2016, используя фиктивный договор купли-продажи лесных насаждений, осуществлял незаконную рубку сосен на территории Шиткинского участкового лесничества. С этой целью он сформировал две бригады лесорубов, снабдил их лесозаготовительной техникой, автомобилями, оборудованными устройствам для погрузки круглого леса, организовал их проживание в тайге.

В результате преступных действий наемным рабочим удалось срубить более 100 деревьев, причинив тем самым лесному фонду ущерб на сумму свыше 470 тыс. рублей.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений, относящихся к категории тяжкого и средней тяжести, была установлена и доказана в суде. Доказательства, представленные стороной защиты, были тщательно проанализированы и отвергнуты судом как несостоятельные, пишет пресс-служба Прокуратуры иркутской области.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.