Новый год начинается… в «Сибэкспоцентре»

C 12 по 19 декабря в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» состоится самая праздничная выставка «Новогодний подарок. Уютный дом». Гостей выставки ожидает не только традиционная выставка-продажа новогодних товаров, аксессуаров и украшений, но и обширная развлекательная программа. Одним из главных событий станет первый конкурс пряничных домиков, в котором примут участие пекарни и кондитерские Иркутска.

12 декабря в рамках этого уютного и вкусного мероприятия конкурсанты на глазах у посетителей выставки соберут свои домики, а c 14 по 17 декабря проведут для всех желающих пряничные мастер-классы. Победителем конкурса станет домик, набравший наибольшее количество зрительских симпатий.

Для маленьких гостей выставки также запланирована увлекательная программа. Дети от 3 до 12 лет смогут проявить фантазию в создании новогодней игрушки своими руками и принять участие в конкурсе «Новогодняя сказка». Еще один конкурс – на лучшую кормушку для птиц – не ограничивает участников по возрасту. Даже если Вы давно вышли из детского возраста, Вы можете реализовать любой свой творческий замысел.

Поделки и кормушки можно приносить в первый павильон Сибэкспоцентра на стойку регистрации с 12 по 15 декабря с 10:00 до 18:00. Подведение итогов, детский праздник и награждение победителей состоится 17 декабря, в 13.00. Кроме того, с 15 по 17 декабря на выставке пройдет традиционный Малышовый марафон, организованный порталом для родителей 38mama.ru.

Ледяной городок «Хрустальная сказка» представит на открытой площадке экспозицию ледяных скульптур. Все желающие смогут сделать фотографию на фоне скульптуры, выложить её в социальные сети с хэштегом и выиграть два билета на посещение ледяного городка. Победитель розыгрыша будет определён случайным образом. Награждение состоится 19 декабря, в 14:00 на сценической площадке Сибэкспоцентра.

Кроме того, в праздничной программе интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыши, дефиле коллекций взрослой и детской одежды, увлекательные мастер-классы, выступления творческих коллективов, шоу мыльных пузырей и много других волшебных и предпраздничных активностей.

На экспозиции выставки, в которой примут участие компании из Иркутска и Иркутской области, Улан-Удэ, Новосибирска, Краснодара, Уфы, Екатеринбурга, Москвы, каждый посетитель сможет выбрать особенные подарки и купить что-нибудь вкусное к новогоднему столу.

Выставка будет работать 12-18 декабря — с 10:00 до 18:00, 19 декабря — с 10:00 до 16:00. Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте Сибэкспоцентра.

Справка:

Выставка организована выставочным комплексом ОАО «Сибэкспоцентр». При поддержке Правительства Иркутской области, Администрации города Иркутска, Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».