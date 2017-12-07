Сбербанк и «ВКонтакте» запускают масштабный молодёжный проект

Сбербанк «пришёл» в социальную сеть «ВКонтакте»: Банк будет общаться с молодёжью в её среде обитания. Это первый проект в России, благодаря которому крупнейший банк и одна из самых популярных сетей в мире объединят свои возможности и преимущества и предложат молодым пользователям (14–25 лет) целый ряд разнообразных опций.

Пользователи «ВКонтакте» будут получать от Сбербанка поздравления и подарки ко дню рождения. Кроме того, им будет доступна возможность в течение 30 дней после поздравления отправлять бесплатные подарки своим друзьям. Чат-бот СберКот поможет освоить финансовую грамотность и подарит эксклюзивные стикеры. А привязав свою карту Сбербанка к профилю в социальной сети, пользователи «ВКонтакте» получат бесплатно любой полный набор из каталога стикеров. Проект охватит свыше 15 млн человек.

По данным Mediascope, «ВКонтакте» охватывает 93 % населения страны в возрасте 14–25 лет. Согласно исследованию Magram Market Research, 74 % молодёжи проводит в социальных сетях несколько часов в день: наиболее частые их действия — это пролистывание новостной ленты, общение с друзьями, прослушивание музыки.

«Из-за демографической ямы 90-х годов клиентов в возрасте до 22 лет на рынке значительно меньше, чем представителей предыдущего поколения, поэтому за внимание молодой аудитории идёт серьёзная борьба, — подчеркнула Наталия Филиппова, управляющий директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка. — Чтобы выиграть её, Сбербанк изучает новые способы общения с молодёжью. И мы рассчитываем на то, что наши новые клиенты останутся со Сбербанком на всю жизнь».

«Сбербанк — первый банк, который решил реализовать комплексный проект такого уровня. Ранее из компаний финансового сектора только международные платёжные системы предоставляли пользователям возможность получать бонусы в виде стикеров и подарков в рамках своих акций. Мы видим, что Сбербанк хорошо чувствует потребности молодёжи и готов предложить то, что ей действительно интересно», — отметил Юрий Иванов, директор по электронной коммерции «ВКонтакте».

Проект Сбербанка и «ВКонтакте» продлится до 18 марта 2018 года. По мере его реализации перечень предлагаемых пользователям опций будет расширен.

Сбербанк обслуживает более 9 млн клиентов в возрасте до 25 лет. Только за последний год их число выросло на 6,4 %. Количество активных дебетовых карт Сбербанка у этих клиентов превышает 10 млн. В Сбербанке индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги, у молодёжи составляет 65 % — это самый высокий показатель среди клиентских сегментов Сбербанка.

Сбербанк исследует новые способы общения с молодёжью. Последний пример — кампания 2017 года с Егором Кридом (Black Star лейбл). Совместный проект по выпуску лимитированной коллекции Молодёжных карт от Егора Крида позволил обеспечить приток молодёжи — более 50 % всех новых клиентов Банка в 2017 году составили молодые люди в возрасте до 25 лет.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

«ВКонтакте» — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 97 млн пользователей, а число пользователей на мобильных устройствах достигает 80 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера «ВКонтакте» составляет 82 млн ежемесячно.