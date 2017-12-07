10 иномарок, находящихся в федеральном розыске, обнаружены в Иркутской области

В ходе комплексных мероприятий по идентификации транспортных средств с поддельными номерами агрегатов сотрудники Национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска, Госавтоинспекцией, экспертно-криминалистическим центром и коллегами из Японии выявили 10 иномарок, находящихся в федеральном розыске. При этом география инициаторов розыска простирается от Москвы до Владивостока.

При проверке полученных сведений полицейские выяснили, что иномарки были похищены в период с 2004 по 2016 годы. Установлено, что кроссовер Toyota RAV4 и два седана Lexus GS300 и Toyota Camry были украдены в г. Москве, еще один Lexus GS300 – в г. Иванове. Минивэн Toyota Wish оказался похищенным у жителя села Фирсово Забайкальского края, седан Toyota Corolla – у жителя Владивостока. В списке идентифицированных транспортных средств рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, угнанный 2 года назад у одной из иркутских организаций, кроссовер Toyota RAV4 и еще два седана Toyota Camry и Toyota Platz – у жителей г. Ангарска.

В настоящее время транспортные средства помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших транспортные средства. Всего с начала года идентифицировано около 60 транспортных средств, имевших перебитые номера агрегатов., пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.