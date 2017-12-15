Orby: магазин детской одежды по франшизе

Иркутский филиал магазина детской одежды Orby вошел в ТОП-10 франчайзинговой сети по России, несмотря на космические арендные ставки. О том, как стоимость аренды тормозит развитие бизнеса, а покупательская лояльность и ребрендинг помогают с этим справиться, рассказала на II Байкальской Ярмарки франшиз владелица магазина Ольга Павлюк.

Фото: А. Фёдоров

Необходимо вовремя меняться

Бизнес у нас семейный, мы работаем вместе с супругом. До этого мы пять лет проработали в торговом центре «Детский мир». Мы продавали детскую одежду разных марок, в том числе и Orby – с ними мы работали на партнерских отношениях.

Уже тогда у меня было предчувствие, что подобный формат торговли, то, как он представлен в наших иркутских торговых центрах, устаревает, изживает себя. Нужно было готовиться к чему-то другому.

Фото: А. Фёдоров

Позже Orby сделали франшизу, мы провели переговоры и открыли в 2013 году свою точку в Модном квартале, как раз вместе с открытием торгово-развлекательного комплекса.

Я считаю, что мы приобрели хорошую франшизу. У Orby 40 собственных магазинов и 50 – франчайзинговых. У компании хорошо отлажена модель продвижения, хорошо отработана концепция, поскольку они сами занимаются продажами. Основной офис находится в Костроме.

В десятке лучших

Мы работаем достаточно успешно. Иркутский магазин находится в партнерском рейтинге франчайзинговой сети в числе десяти лучших по выручке, рентабельности и другим показателям. Для розницы у нас неплохой результат рентабельности – 18%.

Лояльность покупателей согревает

При снижении покупательской способности мы продолжаем держать планку, показываем хорошие результаты. Но в то же время утверждать, что потребительская зима нас совсем не коснулась, я не могу. Другое дело, что мы с этим работаем грамотно, и, благодаря лояльным покупателям, мы не проваливаемся.

Фото: А. Фёдоров

Иркутская специфика

Несмотря на то, что мы входим в рейтинг десяти лучших магазинов по показателям мы – вторые после Казани по величине арендной ставки. Таких высоих арендных ставок, как в Иркутске, почти нигде нет. Когда я называю сумму, которую мы платим в Модном квартале, мне даже не верят – настолько это много. Этот фактор я считаю непосредственной особенностью нашего региона.

У нас замечательный ТРК, хорошая управляющая компания, которая поддерживает красоту, чистоту, проводит различные мероприятия, что нам тоже помогает, увеличивает поток посетителей.

Арендные ставки тормозят развитие

Мы планируем открыть ещё одну точку, однако нас останавливают арендные ставки в наших торговых центрах. Ведь, в первую очередь, это наш бизнес, наши вложения. И открытие второй торговой точки не увеличит нашу выручку вдвое. Иногда стоит быть эксклюзивным и иметь одну точку конкретной торговой марки.

К переходу в другие торговые центры Иркутска нужно хорошо готовиться. Поэтому, если кто-то планирует открыть торговлю по франшизе, необходимо обращаться за помощью к франчайзеру и обязательно участвовать в анализе торговой точки, где она будет находиться, учитывать трафик и другие факторы.

Фото: А. Фёдоров

Плюсы ребрендинга

У нас была заявлена программа ребрендинга. Раньше мы работали с одеждой для детей до 12 лет, а сейчас мы переключились на подростков от 7 лет до 14 лет. В этом есть плюс: в Иркутске очень мало одежды для подростков. И это позиционирование должно нам помочь.Кроме того, взрослые, носящие миниатюрный размер одежды, также могут надеть вещи, представленные в нашем магазине.

Справка:

2-3 декабря в Иркутске прошла Международная Байкальская Ярмарка франшиз. В рамках данного мероприятия состоялись деловой форум и выставка ведущих франшиз. Выставка организована Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддерржке Министерства экономического развития Иркутской области и Российской Ассоциации Франчайзинга. В рамках данного мероприятия прошел деловой форум, выставка ведущих франшиз и панельная дискуссия «Франчайзинг в регионах», на которой иркутские франчайзи и франчайзеры поделились опытом ведения бизнеса.