Региональная программа «Доступная среда» будет продлена до 2025 года

Глава региона поручил министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области разработать мероприятия подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» до 2025 года. Таким образом социальная программа в регионе будет продлена еще на пять лет. Это сделано во исполнение инициативы Президента Владимира Путина по продлению действия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Напомним, что в Иркутской области мероприятия по формированию доступной среды начаты с 2012 года. С 2013 года реализуется долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», предусматривающая софинансирование из федерального бюджета и действующая до 2020 года. В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, информации и связи, транспортной инфраструктуры, труда и занятости.

Как сообщил первый заместитель министра Алексей Макаров, совместно с общественными организациями инвалидов с 2013 по 2017 годы определены 415 приоритетных объектов, зданий и строений, из них 317 наиболее востребованных инвалидами.

- На адаптацию этих объектов за пять лет общий объем финансирования составил 492,3 млн рублей. К концу 2017 года в регионе будет приспособлено 317 объектов. До конца 2020 года запланировано еще 135 объектов, в частности, в 2018 году на эти цели будет выделено – 38,4 млн рублей, - сообщил первый замминистра.

Глава региона поручил министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области совместно соисполнителями подпрограммы разработать мероприятия подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» до 2025 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.