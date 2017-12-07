Из Иркутска запускают авиарейсы в Токио

Из Иркутска в 2018 году откроют рейсы в Токио. Эти перелёты в своё расписание включила авиакомпания S7 Airlines, сообщает пресс-служба перевозчика.

Прямые рейсы из Иркутска в аэропорт Нарита Токио будут выполняться по четвергам и воскресеньям с 29 апреля 2018 года. Вылет из Иркутска в 12:10, прилет в Токио в 18:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 19:30 и прибывает в Иркутск в 00:10 на следующий день.

Полёты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.