АИЖК: Объем выдачи ипотеки за 10 месяцев 2017 года превысил итог всего 2016 года

За десять месяцев 2017 года выдано более 813 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 1,5 трлн рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 30% - в денежном. Общий объем выдачи ипотеки за 10 месяцев 2017 г. превысил итог всего 2016 года.

По данным Банка России за 10 месяцев 2017 года выдано 813,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн руб. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 30% - в денежном. Общий объем выдачи ипотеки за 10 месяцев 2017 г. превысил итог всего 2016 года.

Ежемесячные темпы роста выданных кредитов с мая 2017 года составляли около 40%. В октябре 2017 года темпы роста ускорились: выдано 213 млрд руб. ипотечных кредитов, что на 70% выше уровня октября 2016 года. Напомним, что это полностью соответствует предварительной оценке, ранее озвученной АИЖК (210-230 млрд рублей).

Такие объемы выдачи, практически достигшие максимального уровня за всю историю российского рынка ипотеки (в декабре 2014 г. выдано 227 млрд руб. ипотечных кредитов) являются результатом активного снижения ставок. По кредитам на новостройки ставка выдачи в октябре составила 9,81% (-1,81 п.п. к октябрю 2016 г.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 10,02% (-2,92 п.п.). Средняя ставка по всем выданным кредитам в октябре – 9,95%.

Ключевой тенденцией второй половины 2017 года является рост объемов рефинансирования (перекредитования). Об этом косвенно свидетельствует динамика роста общего ипотечного портфеля, который за сентябрь увеличился на 51 млрд рублей до 5,1 трлн руб. (в августе прирост составил 82,2 млрд, а в июле – 99 млрд руб.). Объем ипотечных кредитов, выданных под залог договоров долевого участия в строительстве, увеличился с начала года с 0,92 до 1,06 трлн рублей.

Качество ипотечного портфеля на балансах банков продолжает улучшаться. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 ноября 2017 г. снизилась до 2,34% (годом ранее - 2,88%). Планируемые меры Банка России по ограничению высоко рискового кредитования (с первоначальным взносом менее 20%) будут способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля.

В 2017 году будет выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму 1,9 – 2 трлн рублей. Общий объем ипотечного портфеля банков достигнет 5,2-5,4 трлн рублей.