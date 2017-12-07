Евгений Орачевский: На строительство первоочередных объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ "Ворота Байкала" выделят 124,4 млн рублей

В Правительстве Иркутской области под председательством министра экономического развития региона Евгения Орачевского состоялось очередное заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». В заседании приняли участие представители исполнительных органов власти, глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский, руководитель филиала АО «Особые экономические зоны» в Иркутской области Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Гранд Байкал» Виктор Григоров. На заседании рассмотрели вопросы реализации проекта «Ворота Байкала» и развития туристической привлекательности Слюдянского района в целом.

По словам директора Иркутского филиала АО «Особые экономические зоны» Сергея Иванова, уже подготовлена проектно-сметная документация на строительство объектов инфраструктуры, и в начале следующего года будут заявлены конкурсные процедуры для поиска подрядчиков.

- На строительство первоочередных объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны Правительством Иркутской области запланировано финансирование в объеме 124,4 млн рублей, - сказал Евгений Орачевский.

Виктор Григоров, представитель якорного резидента особой экономической зоны – «Горы Соболиной», отметил, что таким образом для действующих резидентов будут сняты барьеры, препятствующие началу реализации инвестиционных туристических проектов, и выразил благодарность в адрес Правительства области.

Региональное Правительство намерено контролировать исполнение резидентами обязательств в соответствии с соглашениями об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне. Так, в конце декабря 2017 года состоится заседание экспертного совета, на котором будут рассмотрены вопросы перезаключения соглашений с двумя действующими резидентами - ООО «Байкал-Аква» и ООО «Гринвальд-Байкал», а также рассмотрен инвестиционный проект потенциального резидента.

Кроме того, было решено аккумулировать федеральные, региональные и муниципальные механизмы государственной поддержки для комплексного развития территории. Для этого всеми заинтересованными сторонами будут приложены консолидированные усилия по продвижению туристического потенциала Байкальска, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.