Ксения Мироманова стала победителем первого «Турнира по Дзен-поединкам. Зима 2017»

В Иркутске завершился первый турнир по быстрой управленческой борьбе. В Турнире приняли участие 12 игроков. Зрителями экспресс-поединков стали около 120 человек. Игроки соревновались в умении быстро реагировать на конфликтную ситуацию, держать удар, находить нестандартные ответы.

Победителям стала Ксения Мироманова. Второе место занял Максим Гончаров. Третье – Руслан Ри.

Управленческий поединок - одна из образовательных технологий Таллиннской Школы Менеджеров Владимира Тарасова. Экспресс-поединки – один из видов управленческой борьбы. Такие поединки тренируют навыки переговоров в более сложных, а иногда и конфликтных условиях. Они более динамичны, более эмоциональны и более интересны даже тем, кто только-только начал свое знакомство с управленческой борьбой.

Турнир проходил вечером в уютном лофте универсального пространства Box 2 Event Hall, что создало атмосферу баланса между деловым и светским мероприятием. До начала турнира и в перерывах зрители имели возможность сфотографироваться, побеседовать и перекусить за чашкой кофе. В процессе поединков можно было попробовать свои силы в предсказании результатов, общаться в специальном чате мероприятия.

Особой изюминкой вечера стал конкурс хокку, в котором с удовольствием приняли участие любители поэкспериментировать и попробовать свои творческие способности в новом жанре.

Первый пятничный вечер декабря запомниться зрителям своей необыкновенной атмосферой, молниеносными поединками, неожиданными и искрометными сюжетами, точными ударами и открытием нового формата управленческих поединков.

Интеллектуальный праздник состоялся, а многие отметили, что хотели бы участвовать в нем не только в качестве гостя, но и игрока.

Турнир организован Иркутским региональным отделением Федерации управленческой борьбы. Главным арбитром чемпионата выступила Лариса Давыдова, арбитр и судья первой категории Федерации управленческой борьбы, тренер Таллиннской школы менеджеров.

Следить за анонсами мероприятий можно в группе Федерации управленческой борьбы в Facebook. Записаться на тренировочные поединки можно по ссылке.