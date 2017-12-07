С 2018 года меняются условия налогообложения движимого имущества организаций

С 1 января 2018 года решение об освобождении от уплаты налога на движимое имущество организаций принимают не федеральные, а региональные органы власти.

Опубликован Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Субъект РФ может издать соответствующий закон – и на его территории будет применяться федеральная льгота. Если регионального закона нет - налоговые ставки в отношении такого имущества не могут превышать в 2018 году 1,1 %.

Изменения порядка налогообложения коснутся только движимого имущества организаций, учитываемого на балансе с 1 января 2013 года как объект основного средства.