ВТБ предоставил банковское сопровождение в рамках модернизации Байкало-Амурской магистрали

Банк ВТБ осуществляет сопровождение стратегически важного проекта ООО УК «ТЮС» по реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Разработанное банком решение позволяет компании в автоматическом режиме проверять расходы подрядчиков на соответствие целевому бюджету и своевременно выявлять любые отклонения. Благодаря этому компания имеет возможность оперативно формировать необходимую отчетность по любому из исполнителей, статье бюджета или за необходимый срок, что делает процесс управления проектом более прозрачным.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Строительство БАМа – стратегически важный и социально значимый проект по улучшению транспортной инфраструктуры страны. Реализованное банком транзакционное решение позволяет компании осуществлять мониторинг расходов по всей цепочке подрядчиков, что исключает нецелевое использование ресурсов, а также дает оперативно отслеживать выполнение работ по всем участникам».

Генеральный директор ООО УК «ТЮС» Валерий Чернышёв подчеркнул: «Мы ценим наше сотрудничество с ВТБ. Предлагаемые банковские продукты и контроль текущих расчетов позволяют нам в режиме реального времени получать необходимую информацию о движении денежных средств и принимать управленческие решения, направленные на повышение эффективности использования собственных ресурсов и успешно осуществлять текущую хозяйственно-финансовую деятельность».

Для справки:

Компания ООО УК «ТЮС» является одной из наиболее крупных строительных организаций, участвующих в создании транспортной инфраструктуры страны. В ее состав входят более 20 организаций для выполнения всего комплекса работ по проектированию и строительству железных и автомобильных дорог, объектов промышленного и гражданского назначения, а также предприятия по производству строительной продукции (материалов и конструкций).

УК «ТЮС» выполняет работы на 24-х объектах БАМа на участке Тайшет – Хани. За последние 5 лет в рамках реализации проекта построено, в том числе, 134 километра железнодорожного пути, 25 водопропускных труб, 11 мостов и путепроводов, налажено 126 комплектов стрелочных переводов, проложено 1097 км кабеля связи и сданы в эксплуатацию пять объектов будущей магистрали. До конца 2017 года планируется, в том числе, подготовить к сдаче в эксплуатацию еще три объекта: станцию Тайшет, разъезд Молчан на перегоне Звездная – Ирдыкан и второй путь на перегоне Сакукан – Салликит Восточно – Сибирской железной дороги.