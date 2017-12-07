Промсвязьбанк начал электронный обмен данными с ФНC

Промсвязьбанк начал электронный обмен данными с ФНCВ Промсвязьбанке внедрено ИТ-приложение для электронного обмена данными с Федеральной налоговой службой — «RS-Connect. Обмен с ФНC». Новое решение позволит банку обрабатывать запросы ФНС о счетах физических и юридических лиц, наличии средств на них и их движении, принимать поручения ведомства на списание средств с расчетных и депозитных счетов, а также реагировать на решения ФНС об отмене ранее присланных поручений и уведомлять об их неисполнении.

«Согласно действующим требованиям в ФНС необходимо предоставлять в электронном виде сведения по счетам и операциям не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц. В связи с этим увеличивается объем запрашиваемых сведений от ФНС и, следовательно, возрастают требования к обрабатывающей их автоматизированной системе, ее производительности и надежности», — отметил Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка.

«Благодаря «RS-Connect. Обмен с ФНС» банк сможет своевременно и с минимальными усилиями исполнять требования Федеральной налоговой службы, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Для упрощения обмена данными в новом модуле предусмотрена маршрутизация запросов и ответов по системам-источникам (приложениям банка и его подразделений). Эта функциональность является важной составляющей, без которой подобные решения не могут обеспечить необходимый на сегодняшний день уровень автоматизации».

В системе, кроме того, реализована возможность архивирования и шифрования данных, а также проверки и наложения цифровой подписи.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает свыше 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru