Жители Иркутской области за один день вернули в оборот 7,7 тонн монет

Отделение Иркутск Банка России подвело итоги акции «День приема монеты от населения», которая прошла в Иркутской области впервые. 7 ноября жители региона принесли в банки 7,7 тонн монет на общую сумму 2,3 млн рублей. Больше всего было сдано десятикопеечных монет – более миллиона штук.

Обычно банки могут брать комиссию за обмен монет, а в день акции эта операция была бесплатной, при этом жители могли получить памятные «футбольные» монеты в обмен на обычные.

«Активность людей превзошла наши ожидания. Жители области за один день вернули в оборот 2,5 миллиона монет и узнали, как следует поступать с мелочью в повседневной жизни. Монетами можно рассчитываться в магазинах и за услуги. За обмен монет банки могут брать комиссию, а положить во вклад или зачислить на банковский счет, в том числе и к которому привязана карта, монеты можно бесплатно», – подвел итоги акции управляющий Отделением Иркутск Банка России Сергей Андреев.

Монеты и банкноты всех номиналов являются законным средством наличного платежа в России, их обязаны принимать к оплате во всех магазинах и предприятиях сервиса, напоминает пресс-служба отделения Иркутск Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.