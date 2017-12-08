Вышел декабрьский номер Газеты Дело

8 декабря вышел очередной номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых событий и трендов.

Кто-то когда-то нарисовал картину, что биржи и фондовый рынок – мир для людей с огромными деньгами, крепкими нервами и исключительными умственными способностями. СМИ и массовая культура приложили немало творческих усилий, чтобы укрепить этот стереотип. И всё бы ничего, если бы сегодня это расхожее мнение не мешало многим и многим людям использовать современные финансовые инструменты и зарабатывать. Прокомментировать, развенчать или подтвердить популярные мифы о биржевой торговле мы попросили руководителя Иркутского филиала «Компании БКС» Эдуарда Семёнова.

Куда перетекают деньги российских вкладчиков? Какие условия нужны для успешного инвестирования? Чем интересен сейчас американский рынок? Об этом рассказал Сергей Суверов, кандидат экономических наук, главный аналитик управляющей компании БКС на конференции «Экономика 2018: разговор 'без купюр'», организованной компанией «БКС Премьер».

Мировая экономика и риски растут. Путь от одной рецессии до другой пройден на 2/3. Америка остается законодателем мировой экономической моды, а Россия отвязывается от нефти. Вывод капитала с развивающихся рынков продолжается, а рост цен на нефть – не радует. О том, что происходит в макроэкономике и как это отражается на фондовых рынках, рассказал Николай Корженевский, эксперт, специальный гость конференции «Экономика 2018: разговор ‘без купюр’», организованной Компанией «БКС Премьер».

Сказать, что уходящий год был для строителей беспокойным – значит, ничего не сказать. Кризис в сочетании с турбулентностью в законодательстве поставили отрасль в условия, близкие к экстремальным. Благодаря каким силам строителям удается сегодня строить качественное жилье и решать задачи повышенной социальной значимости? О достижениях, планах и опасениях ОАО «ФСК «Новый Город» нам рассказал заместитель генерального директора Дмитрий Ружников.

Чтобы удачно вписаться в экономические реалии, современному застройщику необходимо безошибочно чувствовать потребности разных жителей города – и молодых, и постарше. Компании «Родные берега» это удается. Каким будет экономичное жилье для студентов и аспирантов? Где будет расположен новый статусный жилой комплекс? Как на практике создается комфортная городская среда? Об этом и о ближайших перспективах компании читателям Газеты Дело рассказывает руководитель компании Алексей Распутин.

Экономика оживает, предприятия инвестируют в развитие, кредитная активность бизнеса растет. Однако далеко не все банки говорят о росте кредитных портфелей. Как это отражается на финансовых показателях одного из крупнейших банков страны? Чего ждать его клиентам? На эти и другие вопросы Газете Дело ответила руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутске Александра Макарова.

Страхование рисков призвано помочь предприятиям с большей уверенностью смотреть в будущее и прогнозировать финансовые потоки независимо от геополитической или экономической обстановки. Кризис 2014 года, когда цены на нефть буквально за полгода рухнули с $110 до $30, а доллар за это же время взлетел с 35 до 80 рублей, заставил региональные компании по-новому взглянуть на производные инструменты и начать реальное страхование рисков. Спрос на инструменты валютного хеджирования в Байкальском банке Сбербанка за 3 года вырос более чем в 3 раза, а товарного хеджирования – более чем в 6 раз. Какие риски страхует Сбербанк и какие контракты наиболее востребованы на региональном рынке рассказал Дмитрий Фалеев, директор управления глобальных рынков Байкальского банка Сбербанка.

Хотите узнать, как обстоят дела в реальном секторе экономики – пообщайтесь со специалистами в области лизинга. Именно у них аккумулируется актуальная и объективная информация о потребностях и возможностях производственных компаний. Об итогах 2017 года, о том, какие экономические реалии радуют, а какие внушают тревогу, газете Дело рассказала руководитель компании «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова.

По данным Росреестра, в последнее время рынок коммерческой недвижимости просыпается: количество сделок понемногу, но растет. О том, в какой степени официальные данные соответствуют реалиям, об особенностях и возможностях сегодняшнего рынка Газете Дело рассказал руководитель АН «Слобода» Дмитрий Щербаков.

В начале декабря 2017 г. в Иркутске состоялась Вторая Международная Байкальская ярмарка франшиз. Своими размышлениями о перспективах франчайзинга в Прибайкалье делится один из участников мероприятия, руководитель Консалтинговой Компании «Новация» Илона Толстоухова.

​ В начале декабря в Байкал Бизнес Центре г. Иркутска прошла Вторая Международная Байкальская ярмарка франшиз. Организовал мероприятия Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области совместно с Министерством экономического развития региона. По оценке посетителей и участников, ярмарка оказалась интересным и полезным мероприятием с большим потенциалом и перспективами.

14 декабря в г. Иркутске состоится стратегическая сессия Центра кластерного развития и Регионального центра инжиниринга Иркутской области. Это мероприятие уже получило статус традиционного – на нем подводятся итоги уходящего года и строятся планы на будущий.

Строить без разрешения всегда было рискованно. Но если раньше особо «ушлые» граждане могли узаконить стройку «задним числом», то теперь так не получится, и порядка в этой сфере будет больше. Но есть и обратная сторона проблемы: в число самовольных строений порой попадают объекты, возведенные вполне добросовестными гражданами. О том, что изменилось в законодательстве о самовольном строительстве, и что это означает для собственников объектов, читателям Газеты Дело рассказывает юрист Адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Алина Берест.

Любая компания, какой бы крупной и успешной она ни была, время от времени сталкивается с необходимостью улучшений. Постоянный поиск инновационных решений и внедрение их в рабочие процессы – условие успеха современного бизнеса. Именно этому была посвящена вторая научно-практическая конференция, состоявшаяся 16 ноября в Иркутской нефтяной компании. Свежие идеи, новые разработки и творческая энергия специалистов нефтегазовой сферы лягут в основу развития ИНК на ближайший период.

«Ростелеком» в последних числах ноября собрал на общей площадке представителей крупного бизнеса и госструктур. В объективе участников партнерского мероприятия были оперативные итоги 2017 года, планы на 2018. Также приглашенным были вручены благодарственные письма за сотрудничество. Гостями мероприятия стали руководители региональных подразделений крупнейших банков России, организаций бюджетной сферы.

Председателем Байкальского банка ПАО Сбербанк назначен Александр Абрамкин. До этого он занимал должность заместителя председателя Сибирского банка Сбербанка – управляющего Головного отделения по Красноярскому краю. Возглавлявший ранее Байкальский банк Анатолий Песенников теперь займет должность управляющего головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу.

2017 г. запомнится, как минимум, двумя значимыми событиями, оказавшими заметное влияние на рынок недвижимости: снижением ставок по ипотеке и фактической отменной ДДУ.

Антон Кондратьев, генеральный директор УК «Система АМТ», и его партнеры – резиденты Галереи «Rеvолюция» – убеждены, что в создании интерьера загородного дома нужно в первую очередь следовать зову сердца, окружая себя предметами «с историей», «живыми» вещами. О том, почему так важно не поддаваться модным веяниям, а создавать свою уникальную атмосферу, эксперт рынка недвижимости рассказывает в авторской колонке.

При регистрации в декабре стоимость курса 15000 рублей, регистрационный взнос – 5000 рублей. При регистрации в январе – 20000 рублей.