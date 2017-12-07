Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке и рефинансированию

Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным программам «Новостройка», «Вторичный рынок», «Залоговый кредит целевой», снизив базовую ставку для первичного рынка до 9,5% годовых и для вторичного рынка до 9,95% годовых с первоначальным взносом от 20%.

Рефинансирование ипотечных кредитов, выданных в других банках, также доступно клиентам ПСБ по сниженным ставкам – 9,7% годовых при условии подключения к договору коллективного страхования (ДКС) и 10,2% годовых при условии индивидуального страхования.

Чтобы сделка купли-продажи недвижимости с ипотекой или без была максимально безопасной и комфортной для обеих сторон, ПСБ предлагает использовать аккредитивную форму расчетов (безналичная форма расчетов, при которой денежные средства в рамках сделки купли-продажи недвижимости помещаются на специальный счет в банке и перечисляются продавцу только после исполнения условий, указанных в заявлении на открытие аккредитива.

«Ставки по ипотечным кредитам опустились до комфортного уровня и продолжат снижаться. Мы также прогнозируем рост ипотечного портфеля на рынке в 2018 году, который составит порядка 13,7%», – комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «розничный бизнес» Промсвязьбанка.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ Промсвязьбанка можно на сайте банка.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает свыше 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru