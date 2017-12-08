24% опрошенных считают акции ведущих компаний лучшим новогодним подарком

28 ноября «ФИНАМ» провел опрос, какой новогодний подарок был бы самым желанным. Большинство опрошенных ответили, что приятнее всего им было бы получить в подарок деньги. Второй по популярности ответ – акции компаний.

Другие варианты ответа: электроника, косметика и алкоголь, набрали значительно меньше голосов. Самыми желанными стали акции компаний Tiffany&Co (17%), Сбербанк (15%), Газпром (12%), Apple (9%), Facebook (8%), Аэрофлот (8%), Visa (6%), Роснефть (6%), Boeing (2%) и Русгидро (1%). Акциям других компаний отдали предпочтение 16% опрошенных.

«Желание людей получить в подарок акции ведущих мировых компаний объяснимо и доказывает, что идет процесс роста финансовой грамотности. Полученная в подарок акция будет приносить держателю доход еще долгое время, в отличии от алкоголя или косметики, которые не принесут особой пользы. И многие это понимают, хотят инвестировать в свое будущее, а не в сиюминутные радости», — говорит президент группы компаний «ФИНАМ», Владислав Кочетков.