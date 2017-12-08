Отстранение России от Олимпийских игр - плохой знак для рубля

Прошедшая неделя принесла ряд негативных новостей для российского валютного рынка. Во-первых, на фоне принятой налоговой реформы в США ожидания повышения ставки ФРС становятся более агрессивными; при этом эффект от решения ОПЕК уже отыгран, и цены на нефть снижаются. Во-вторых, решение МОК отстранить сборную России от Олимпийских игр может стать прологом к ужесточению санкций в 2018 году. Наконец, увеличение покупок валюты со стороны Минфина также говорит о рисках ослабления курса, считают аналитики Альфа-Банка.

Рынок делает ставку на укрепление доллара

Пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1,1780 – 1,1940, демонстрируя нисходящую динамику. Осторожный настрой инвесторов по отношению к евро объясняется предстоящей публикацией данных по безработице в США в эту пятницу. Их публикация определит решение ФРС по процентной ставке, которое ожидается на следующей неделе в среду на очередном заседании ФРС. Рынок ожидает повышения ставки со стороны ФРС на 0,25% до 1,25-1,50% с вероятностью 98%. В целом же на фоне принятой в США налоговой реформы ожидания по дальнейшему повышению ставки ФРС становятся сейчас более агрессивными, что играет в пользу доллара. Важными уровнями поддержки в паре EUR/USD являются 1,1760; 1.1710; 1.1670.

Фунт по-прежнему находится под влиянием сложных переговоров по Brexit

Фунт стерлингов на прошлой неделе скорректировался от локального максимума 1,3550, найдя поддержку вблизи уровня 1,3350. Британская валюта позитивно отреагировала на данные по индексу PMI для строительного сектора за ноябрь (53,1 при прогнозе 51,2). Однако, участников рынка разочаровало отсутствие конечных договоренностей с ЕС по Brexit, несмотря на то, что имеется значительный прогресс на пути достижения договоренностей. Значительным сопротивлением в паре остается уровень 1,3600.

Инвесторы фиксируют прибыль на нефтяном рынке после решения ОПЕК

Несмотря на продление сделки об ограничении добычи на минувшем заседании ОПЕК+ до конца 2018 года, котировки нефти марки Брент снижаются ниже 61 доллара за баррель во второй половине торговой сессии в среду. Данный факт может объясняться фиксацией прибыли инвесторами, которые накануне заседания ОПЕК+

открыли рекордное количество открытых длинных позиций. Сокращение запасов нефти в США выше ожиданий было компенсировано значительным приростом запасов бензина. Серьезным уровнем поддержки является отметка 60 по марке Брент.

Отстранение России от Олимпийских игр ударило по курсу рубля

Рубль ослаб до 59,25 на минимуме в среду, отражая повышенный интерес со стороны нерезидентов к покупке долларов США. Главной причиной стало решение МОК отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхеньяне, что является плохим знаком для дальнейшего развития международного диалога России с западными странами и говорит о росте вероятности новых санкций в начале 2018 года. Кроме того, Минфин объявил об увеличении трат на покупку иностранной валюты до 204 млрд рублей в декабре: таким образом, с начала 2017 года Минфин приобретет валюты на 830 млрд рублей. Экономическая статистика за декабрь также рискует оказаться слабой – решение таможенной службы изменить требования при оформлении онлайн-покупок может привести к некоторому ускорению инфляции и, главное, к сокращению оборотов розничной торговли, значительная часть которой (по оценкам 20-25% импорта) в последнее время приходилась на интернет-заказы из-за рубежа. Консенсус-прогноз по ставке ЦБ предполагает, что в следующую пятницу ЦБ РФ снизит ставку на 25 б.п, хотя нам кажется, что улучшение инфляционных ожиданий дает возможность снизить ее и на 50 б.п. Мы ожидаем, что в конце года курс рубля будет торговаться в интервале 60-62 руб/$. Торговый диапазон на предстоящей неделе нам представляется как 58,20 – 60,20.