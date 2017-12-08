Даши Намдаков представит новую коллекцию авторских кукол в Иркутске

Семья художника Даши Намдакова представит новую коллекцию авторских кукол с 15 декабря 2017-го по 4 февраля 2018 года в галерее Виктора Броштейна в Иркутске, сообщили ИА «БайкалПост» 7 декабря в пресс-службе галереи.

Куклы выполнены мастерами и мастерицами из большого семейного клана скульптора Даши Намдакова, который делает эскизы, а другие члены семьи мастерят каркасы, придают форму и колорит персонажам. Материалы и техники достаточно просты: кусочки кожи и меха, конский волос и лоскуты кружев, деревянные или проволочные основы – каркасы.

«Генетическая память авторов, опирающихся на опыт многих поколений, глубокое знание своих корней позволяет им создать образы, в которых зримо и ярко проступает душа народа. Может быть, именно поэтому куклы семьи Намдаковых имеют непреходящую ценность и так трогают сердца людей», — подчёркивается в сообщении.

Экспозицию будет сопровождать видеоклип с проекцией на стену выставочного зала. В 7-минутном ролике зрители смогут побывать в мастерской, где создаются авторские куклы. В формате выставки 16 декабря пройдёт творческая встреча с сёстрами Даши Намдакова, создателями уникальных авторских кукол. Начало встречи в 18.00.

Стоимость входных билетов составляет 150 рублей для взрослых, 50 рублей для детей 3-18 лет и 50 рублей для льготных категорий граждан.